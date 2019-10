Scontro fra due auto in via Baiona a Ravenna: tre i feriti, gravi due donne

Grave incidente stradale alle ore 14 circa di domenica 20 ottobre a Ravenna in Via Baiona, non lontano dall’Enichem e dal Cimitero Monumentale. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Dalle prime ricostruzioni pare che un’Audi A3 stesse percorrendo via Baiona in direzione Enichem con un uomo a bordo, quando improvvisamente un’auto in uscita dal Cimitero Monumentale, una Peugeot con due donne a bordo avrebbe fatto inversione per immettersi sulla carreggiata in direzione Ravenna. L’auto con le due donne è stata centrata in pieno sulla fiancata sinistra dall’Audi. Tutte e tre le persone coinvolte sono rimaste ferite, le due donne in maniera grave. Entrambe sono state ricoverate in codice 3, una all’Ospedale di Cesena, l’altra a Ravenna.