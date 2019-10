GdF Ravenna. Il labrador Bac fiuta 80 grammi di droga. Arrestato pusher

Nella serata di domenica 20 ottobre, il cane antidroga “Bac”, giovane esemplare di labrador già protagonista di moltissimi interventi a contrasto dello spaccio, è stato impiegato presso la stazione di Ravenna, dove ha prontamente segnalato al proprio conduttore un giovane di origine gambiana che era appena sceso dal treno.

L’immediata perquisizione operata dalle Fiamme Gialle ha permesso di rinvenire, meticolosamente occultato all’interno dello zaino dell’uomo, un sacchetto di cellophane con all’interno oltre 80 grammi tra marijuana e hashish. Le sostanze stupefacenti erano già state suddivise in piccole dosi, pronte per essere smerciate.

Il gambiano, risultato anche privo di regolare permesso di soggiorno e con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato pertanto tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata odierna il pusher segnalato da “Bac” è stato sottoposto a giudizio per direttissima davanti al Tribunale di Ravenna. Il Giudice, che ha convalidato l’arresto operato dalle Fiamme Gialle, ha disposto l’obbligo di firma a carico dell’imputato ed ha fissato, su richiesta del difensore, una nuova udienza.