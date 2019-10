Porto Corsini. Due setter rischiano di annegare a nord delle dighe foranee. Interviene la Capitaneria di Porto

Nel primo pomeriggio di oggi, 21 ottobre, la Capitaneria di Porto di Ravenna ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un uomo preoccupato per i suoi due cani che, rischiavano di annegare a nord delle dighe foranee di Porto Corsini.

I due setter si erano tuffati in mare, ma a causa della forte corrente non riuscivano a rientrare a riva.

La Guardia Costiera, valutata la situazione e in considerazione del fatto che la zona di intervento era caratterizzata da bassi fondali e forti correnti, è intervenuta con il battello veloce B29.

In pochi minuti il personale della Capitaneria ha individuato i dei due setter in mare ed ha recuperato “Mia” mentre l’altro cane è riuscito a raggiungere la riva autonomamente.

Accertate le condizioni di Mia, l’animane è stato restituito al legittimo proprietario.