Ravenna. Trovano portafoglio e lo consegnano alla Polizia locale

Due cittadini stranieri, uno originario della Nigeria e uno della Sierra Leone, entrambi residenti a Ravenna, hanno trovato un portafoglio in via Opicina, traversa di via Trieste e lo hanno consegnato alla Polizia locale. All’interno, oltre a documenti e diverse tessere, vi erano anche 95 euro.

Il proprietario è stato subito rintracciato e si è recato al comando della Polizia locale. Non si era ancora reso conto della perdita del portafoglio e per questo non aveva ancora sporto denuncia.

Inoltre, ha confermato che all’interno non mancava nulla. Ha offerto una ricompensa in denaro alle due persone che lo avevano ritrovato che, però, hanno rifiutato affermando che il loro gesto era motivato da senso civico.