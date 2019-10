Rapinò hotel e ristoranti coltello alla mano: pregiudicato cervese rintracciato e arrestato

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, lunedì scorso hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato cervese di 42 anni, responsabile di un furto e due rapine commesse in primavera nella città dei salinari, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna che concordava pienamente con le indagini del Comando.

In particolare, nel mese di aprile l’uomo aveva commesso un furto, in orario notturno, in un ristorante della zona, impossessandosi della somma di 150 euro presente nella cassa. A distanza di 20 giorni, con volto travisato, si era recato in un hotel vicino al ristorante e, dietro minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dal portiere l’incasso della giornata ammontante a 2.000 euro.

Il giorno successivo, invece, il malvivente, ancora una volta con volto parzialmente travisato e di notte, dietro minaccia di un coltello si era fatto consegnare, dal proprietario del ristorante oggetto del furto 20 giorni prima, il portafoglio. I carabinieri lo hanno trovato attraverso un’attenta analisi delle immagini degli impianti di video sorveglianza posti nella zona.

L’uomo, che in passato è risultato aver lavorato per ambedue gli esercizi commerciali defraudati, è stato portato in carcere a Ravenna.