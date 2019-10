Chiamano aiuto da un vagone merci: salvati due stranieri alla stazione di Ravenna

Nel primo pomeriggio di oggi allo scalo merci della stazione di Ravenna sono state udite delle urla provenienti da un vagone merci per il trasporto dell’argilla: immediatamente allertati 118, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri, il vagone è stato aperto e sono stati tratti in salvo i due stranieri trovati all’interno, pare in condizioni non critiche, ora al pronto soccorso cittadino per accertamenti.

Sono stati fatti vari controlli nella zona, per verificare l’eventuale presenza di altri stranieri: pare non ne siano stati trovati. Ora le indagini si concentreranno sulla provenienza dei due.