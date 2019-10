La aggredirono per aver difeso il parcheggio disabili: il Vicesindaco le consegna una medaglia

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha incontrato oggi pomeriggio in municipio a Ravenna la signora Marinella Porrello e il marito. Il 15 agosto scorso, all’interno dell’area parcheggio di un supermercato di Lido Adriano, Marinella Porrello “ha difeso con determinazione e coraggio, mettendo a repentaglio la propria incolumità, il diritto alla mobilità riservato alle persone diversamente abili” venendo per questo aggredita.

Insieme con il vicesindaco, hanno ringraziato la signora per il suo gesto il consigliere comunale Emanuele Panizza e il commissario della Polizia locale Luca Scaglianti. Il vicesindaco Fusignani ha fatto omaggio alla signora di una medaglia della città di Ravenna e ha sottolineato che “il gesto compiuto rappresenta un esempio di solidarietà e di grande coscienza civica”.

LA VICENDA

Marinella Porrello, cittadina ravennate di 38 anni, raccontò sulla pagina Facebook “Sei di Lido Adriano se…” l’aggressione subita da più persone nel parcheggio dell’Eurospin la sera di Ferragosto.

Stando alle ricostruzioni fornite da Marinella, una vettura con a bordo delle donne era stata parcheggiata su due posti riservati ai disabili e la 38enne ravennate aveva fatto notare educatamente a queste persone che non stavano tenendo un comportamento civile. Le donne, risentitesi per essere state riprese, hanno aggredito verbalmente Marinella passando in seguito alla violenza fisica.

Soccorsa da un uomo accortosi dei gravi fatti che si stavano consumando nel parcheggio dell’Eurospin, la donna è riuscita a mettersi in salvo allontanandosi dal luogo. “Mi sono recata al pronto soccorso ieri pomeriggio (16 agosto 2019 ndr) tornando stamani alle 11,30” dichiarò la Porrello, scendendo maggiormente nei particolari: “Il dottore che mi ha visitato non ha riscontrato nulla di rotto fortunatamente. Tornando in ufficio ho accusato un forte stress post traumatico ed un attacco di panico”.