Ravenna, cerca di aiutare una persona ma viene insultata e minacciata sui social: storia di Maria e di Cesare

“Avete costretto una persona a togliere un post a causa degli attacchi che ha ricevuto. La situazione è diventata insostenibile e lo staff di “Sei di Ravenna se” non tollererà più simili cose. Provvederemo a bannare ogni tipo di attacco becero ed offensivo” con queste parole, che non lasciano adito a fraintendimenti, Gianluca Pandolfini, amministratore del noto gruppo facebook “Sei di Ravenna se…2.0” ha voluto chiarire la propria posizione rispetto a quanto accaduto pochi giorni fa sulla pagina del gruppo. “Quelli che una volta si vergognavano di essere razzisti, oggi non se ne vergognano più e sui gruppi social si scatenano con commenti inqualificabili. Nel nostro gruppo non c’é spazio per queste persone” sottolinea Pandolfini.

Tutto ha avuto inizio quando un’iscritta al gruppo (che chiameremo Maria, nome di fantasia) ha deciso di pubblicare un post per aiutare un signore (soprannominato Cesare) originario del Bangladesh, uscito dal suo paese per gravi ragioni discriminatorie, regolare in Italia, solo, in gravi difficoltà economiche, senza casa e senza lavoro. Cesare ha vissuto per anni assieme ad una signora 90enne. “Si erano conosciuti per caso 5 anni fa – racconta Maria al telefono, che conosce Cesare e l’anziana da anni -. Lei, sola ed anziana, e lui, lontano dalla sua terra e dalla sua famiglia. Avevano unito le loro solitudini, creando una specie di famiglia”.

La 90enne aveva preso in simpatia Cesare, ragazzo timido, gentile ed educato e con il passare del tempo lo aveva accolto in casa, affezionandosi a lui come ad un figlio. E Cesare, per sdebitarsi, le teneva in ordine la casa, l’accompagnava a passeggio, l’aiutava in tutte le piccole faccende quotidiane. Quando la salute dell’anziana signora è peggiorata, è stato necessario il ricovero in una struttura e Cesare si è ritrovato nuovamente solo, senza nessuno, senza una casa e senza un lavoro.

L’anziana signora, preoccupata per Cesare, ha chiesto aiuto a Maria, che non sapendo come fare ha pensato di lanciare un appello attraverso la pagina facebook di Sei di Ravenna se.

“Ho scritto un post in cui ho raccontato la storia di Cesare – spiega Maria -. Inizialmente hanno risposto diverse persone gentili e disponibili ad aiutarlo. A quel punto ho pensato che potesse essere utile aprire un conto Poste-pay per raccogliere un po’ di denaro da consegnare a Cesare. Ma con la pubblicazione del secondo post è scoppiato il finimondo” – prosegue Maria ancora sensibilmente turbata.

Aggressioni verbali, minacce fisiche e insulti terrificanti si sono susseguiti senza sosta nei confronti della donna, colpevole solamente di essersi attivata per aiutare un conoscente in difficoltà. “Si è scatenata una cattiveria ingiustificata, gratuita e sconvolgente, al grido di “primagliItaliani, primagliItaliani” – spiega la donna, turbata e spaventata tanto da aver deciso di cancellare il post.

Però Maria non si vuole arrendere ma non sa come poter aiutare l’uomo: “è un povero essere umano, solo, che non ha nulla” dice Maria. “A cena si reca presso le strutture dove distribuiscono le sportine col cibo e ha trovato un posto letto in una stanza che condivide con altre persone perché nei dormitori non c’è posto” – prosegue Maria -. Io l’ho aiutato dandogli un po’ di soldi per poter pagare il primo affitto ma il problema si ripresenterà tra pochi giorni”.

Anche l’anziana 90enne è molto preoccupata per Cesare. Telefona a Maria tutti i giorni, piangendo, perchè per lei, Cesare, è come un figlio.

“Speravo di poterlo aiutare, facendo conoscere la sua storia attraverso il gruppo Facebook – prosegue la donna – . Speravo che qualcuno potesse dargli una mano, magari un piccolo lavoretto. Invece tutto è stato vano.” Ciò che la rattrista profondamente sono stati gli insulti razzisti scritti in risposta al suo appello. “Non mi capacito di come si possa essere così cattivi. È un essere umano anche lui. Siamo tutti sotto lo stesso cielo. Può capitare a chiunque di avere bisogno di aiuto. Non è una questione di pelle o di razza – conclude Maria -. Credo che molte persone abbiano perso il cuore, altrimenti non si giustifica tanta crudeltà”.