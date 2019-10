Ravenna. Prove di carico sul Ponte Assi

Questa oggi, 24 ottobre, a partire dalle 10 sono iniziate le prove di carico sul Ponte Assi di Via Ravegnana.

Le verifiche sono finalizzate al rilascio del certificato di transitabilità del ponte, necessario per garantire la sicurezza del ponte, che dovrebbe riaprire entro il 4 novembre.

Ieri gli uffici del Comune di Ravenna avevano annunciato la conclusione dell’intervento di ripristino tecnologico e risanamento strutturale del ponte, iniziato il 4 marzo, per un investimento di 700mila euro. Il progetto ha comportato la realizzazione di interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale dell’impalcato per ristabilire la funzionalità dello stesso e togliere le limitazioni di portata a 40 tonnellate. Si è proceduto poi al taglio dei cordoli continui che sorreggevano il guard-rail al fine di sostituire gli appoggi delle travi. A completamento dell’opera sono stati rifatti il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la ripavimentazione stradale e sono stati sostituiti i guard-rail.