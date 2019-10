Si è spento Romolo Guerri, il ricordo di Lista per Ravenna

Avrebbe compiuto 93 anni il 21 dicembre Romolo Guerri, che Alvaro ancisi di Lista per Ravenna ricorda come “carabiniere di nome e di fatto, guardiano operoso e severo dell’idea democratica e cristiana, che ha accompagnato instancabilmente molti di noi nei vari percorsi di vita e di impegno politico e sociale che gli eventi ci hanno portato via via a seguire o ad intraprendere, tra questi anche Lista per Ravenna”.

L’ultimo saluto sarà oggi, giovedì 24 ottobre, presso la chiesa della camera mortuaria di Ravenna, a partire dalle 13.50.