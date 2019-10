Il week end comincia con un pò di nuvole e qualche banco di nebbia, ma già da sabato il tempo migliora per arrivare ad una domenica soleggiata e ideale per passeggiare all’aperto. Queste le previsioni del meteo Arpae Emilia Romagna.

Venerdì:

Al mattino coperto con pioviggini e banchi di nebbia; nel pomeriggio in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 26 (pianura) e 27 km/h (rilievi). Mare poco mosso.

Sabato:

Al mattino in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno; dal pomeriggio sereno. Temperature minime del mattino attorno a 12 °C, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 22 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 17 (rilievi) e 21 km/h (pianura). Mare poco mosso.

Domenica:

sereno tutta la giornata. Temperature minime del mattino attorno a 10 °C, massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 22 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 17 (rilievi) e 22 km/h (pianura). Mare calmo.