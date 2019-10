Rapina a mano armata alla Monte dei Paschi di Lugo: due malviventi in fuga

Verso le ore 13 di oggi, venerdì 25 ottobre, due persone a volto coperto – una delle quali con una pistola – sono entrate nella filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di Lugo: dopo aver rapinato la banca, sono fuggiti a bordo di una moto facendo perdere le proprie tracce. La filiale è rimasta chiusa al pubblico per gli accertamenti e i rilievi da parte del reparto scientifico dei Carabinieri di Lugo. Il bottino della rapina, in fase di quantificazione, pare non essere elevato.