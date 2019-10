Scontro tra due auto a Lugo, una è della Polizia: quattro i feriti

Intorno alle 13 di oggi, venerdì 25 ottobre, su viale Dante a Lugo è avvenuto uno scontro tra una pattuglia della Polizia e un’altra vettura. La volante, con a bordo due poliziotti, stava trasportando un cittadino cinese in Commissariato per accertamenti, quando nelle vicinanze dell’incrocio con Via Toscana è spuntata una Dacia Duster guidata da una donna. Tutti e 4 i coinvolti hanno riportato lesioni, per fortuna non gravi, e sono stati portati all’ospedale cittadino.