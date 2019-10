‘Tutti al museo e in biblioteca’: altri appuntamenti a Castel Bolognese

La rassegna Tutti al museo e in biblioteca! promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese, a cura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” nell’ambito del Servizio biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina, prosegue il sabato mattina con il secondo appuntamento del ciclo di tre incontri con autori o autrici che desiderano farsi conoscere dal pubblico dei lettori per raccontare la propria esperienza di vita o,

semplicemente, la propria esperienza di scrittura e la bellezza di raccontare storie; infine non

può mancare il tradizionale appuntamento con Halloween 2019.

Sabato 26 ottobre, alle ore 10.00, nella sala lettura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, Lia Giberti Sarti presenta Inevitabili bugie e mezze verità (La Mandragora 2018). Nel romanzo la protagonista, Enza, ha quarantaquattro anni e vive a Milano; la sua storia, passata e presente, si dipana nel mistero. Intorno a lei ruotano quotidianamente diversi personaggi, compresa la donna emersa dal passato che con le sue macchinazioni ha cambiato il corso degli eventi causando dolorosi malintesi, non privi tuttavia di risvolti positivi.

Il romanzo, profondamente intimista, propone tematiche attuali e racconta stati d’animo con precisione chirurgica. Lia Giberti Sarti, imolese, è autrice di racconti e poesie; nel 2011 è uscita la raccolta di racconti L’eredità di una Ragazza dentro (Ed. La Mandragora) e questo è il suo primo romanzo. Per informazioni https://www.editricelamandragora.it

Giovedì 31 ottobre, alle ore 16.30, nella sala ragazzi della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, lettura ad alta voce Aspettando Halloween: dal Gruffalò al mostro peloso & C. a cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere. Chi è Il Gruffalò nato dalla mente di Julia Donaldson e dai colori di Axel Scheffler? Chiedetelo al topino che l’ha incontrato, nel cuore del bosco: saprà descrivervi con dovizia di particolari il suo grosso, peloso e terrificante amico.

Gli stessi dettagli che ha fornito ai tre predatori che volevano mangiarselo ma che, scoprendo chi proteggeva il topino, hanno cambiato idea. Quello che il piccolo topo dalla grande intelligenza non sa, è che il mostro da lui inventato esiste davvero. Per informazioni https://elesserofeliciecontenti.it/un-libro-meglio/attivita-didattiche-gruffalo/.

Diversi i percorsi bibliografici proposti dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, per adulti e ragazzi, dai libri di Maurizio Maggiani a quelli dedicati ai bibliotecari e alla promozione della lettura, dal fenomeno rap in Italia e nel mondo alla ricorrenza Halloween.

La rassegna Tutti al museo e in biblioteca! 2019 prosegue con altri appuntamenti in biblioteca, fino all’appuntamento finale, al Museo Civico, il prossimo 10 novembre.

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, piazzale Poggi n. 6; orari di apertura: mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30 – 12.35 | da lunedì a venerdì ore 14.45 – 18.20.