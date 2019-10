Nell’area artigianale di Montaletto parte la raccolta rifiuta porta a porta e la rigenerazione urbana

Il laboratorio “Qui e Ora”, che il Comune di Cervia ha realizzato di concerto con CNA e Confartigianato, per il rilancio strategico delle aree artigianale di Montaletto, riprende il 28 ottobre presso la “Palazzina dell’orologio” via dell’Industria, 15 con un appuntamento pubblico aperto alle realtà imprenditoriali e ai cittadini.

In particolare nell’incontro sarà illustrato il nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta che verrà avviato nei prossimi mesi con la presenza dei tecnici di Hera, e sarà indicato il cronoprogramma di alcuni interventi di rigenerazione urbana dell’area artigianale, come manutenzioni, segnaletica, cartellonistica nonché la realizzazione del sito web del grande Parco Artigianale di Montaletto che promuoverà l’area produttiva rendendola più attrattiva per chi vuole insediare nuove imprese.

Tali interventi sono il frutto di un percorso partecipato in forte sinergia con le imprese e le associazioni di rappresentanza che vuole valorizzare un segmento importante della nostra economia locale, con numeri importanti anche dal punto di vista occupazionale.

“Qui e ora” si svilupperà a breve con un bando pubblico che ad inizio 2020 attribuirà l’incarico per finalizzare una strategia puntuale che favorisca investimenti strutturali, apra a possibili incentivi alle imprese per nuovi insediamenti e per lo sviluppo di progetti green anche a livello energetico e realizzi obiettivi ambiziosi di marketing territoriale e promozionale, attuabili anche grazie a finanziamenti europei, che potranno rappresentare delle rilevanti occasioni di sviluppo per le imprese artigianali di Cervia.

L’assessore allo Sviluppo Economico Michele Fiumi ricorda che: “L’impegno dell’amministrazione è non solo quello di portare avanti gli obiettivi del “Parco Artigianale +” di Montaletto ma di rilanciare facendo entrare nel Progetto “Qui ed Ora” anche le aree artigianali di Savio e della Malva. Le imprese artigiane sono una ricchezza da proteggere ed incentivare per favorire un’occupazione stabile tutto l’anno ed a Cervia abbiamo aziende di qualità e vere e proprie eccellenze anche in ambito Romagnolo. Il “Parco Artigianale +” di Montaletto è il progetto pilota in cui hanno trovato sintesi i temi della rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione della più importante area artigianale del nostro territorio. Ringrazio le associazioni di categoria e tutte le imprese che stanno collaborando con entusiasmo a questo progetto originale di valorizzazione di questa porzione importante del nostro territorio.”

Cervia, 26 ottobre 2019

Il nostro obiettivo è quello di estendere e far crescere tali azioni in tutte le aree artigianali della città. Le prossime esperienze partiranno già all’inizio del nuovo anno a Savio e alla Malva, sempre in un confronto continuo con le realtà economiche, i Consigli di Zona e i cittadini. Riteniamo che questi progetti non incidano positivamente solo sull’economia del territorio, ma mettano in moto un sistema virtuoso pulsante, che porta beneficio all’intera vita sociale delle comunità>>.

