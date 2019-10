Russi, in sella alla moto escono di strada: feriti due ragazzi

Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, sabato 26 ottobre, due ragazzi sui 20 anni in sella a una moto di grossa cilindrata sono usciti di strada a Russi, su via Faentina Sud alla rotonda che incrocia via Pertini: subito soccorsi dai sanitari del 118, entrambi sono stati portati in ospedale, uno con codice di media gravità e l’altro, pare, con ferite più gravi.