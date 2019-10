Schianto fatale nella notte: impatto tra due auto a Longana, un morto e due feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la via Ravegnana, all’altezza dell’abitato di Longana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti per i rilievi di rito, due auto che viaggiavano in sensi opposti di marcia, attorno all’1.00, si sono scontrate e nell’impatto un uomo di 59 anni è rimasto ucciso sul colpo, mentre altri due di 67 e 62 anni hanno riportato ferite più o meno gravi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata, che hanno trasportato le due vittime, rispettivamente in codice 3 e 2 di massima e media gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco.