Nella sala conferenze dell’ospedale di Ravenna Vito Mancuso presenta il libro ‘La forza di essere migliori’

Cosa significa in concreto fare bene? Perché dovrei compierlo? È possibile stare sempre dalla parte del bene? Queste alcune delle domande che ci poniamo quotidianamente come esseri umani. Ci aiuterà Vito Mancuso a rispondere. Domenica 27 ottobre alle ore 15.45 riprende la rassegna stabile che ha luogo dentro l’aula magna dell’ospedale di Ravenna e il nuovo libro, edito da Garzanti, sonda la vita quotidiana di ciascuno di noi.

Viviamo secondo un modello di sviluppo che adora gli oggetti, non la lettura, la cultura, la partecipazione sociale e politica. Consumiamo, inquiniamo, ma così devastiamo noi stessi e il nostro pianeta. Essere migliori è diventato quindi un’urgenza, e il lavoro etico e spirituale una necessità non rimandabile. Ma come far na­scere, in noi, il desiderio di praticare il bene? Dove trovare una motivazio­ne che sappia liberarci dalle catene dell’effimero/della società, una forza motrice che dia impulso al nostro costante bisogno di guarigione e al nostro infinito desiderio di bellezza? Riscoprendo le nostre radici che affondano nella cultura classica e nella tradizione cristiana Vito Mancuso ci accompagna in viaggio lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali, e offre una nuova prospettiva di senso per le nostre vite in balìa dei tumultuosi venti dell’esistenza. Perché solo colui che non cerca più di vincere e di prevalere, ma recupera il senso profondo dell’essere forte, saggio e temperante, può infine essere giusto, e fiorire in armonia con il mondo.

Insieme a Livia Santini, dialogherà con l’autore il dottor Omero Triossi, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva presso l’ospedale ravennate. Curatrice dell”inziativa, la dottoressa Patrizia Baratoni. L’evento è gratuito e dedicato ai degenti, al personale ospedaliero e ai cittadini.

Sponsor di questa iniziativa è Quality Test srl che ha adottato il progetto di Rianimazione letteraria. Radio Studio Delta collaborerà con la rassegna durante la stagione 2019/2020 mentre la Siae e la libreria Dante di Longo sostengono gli eventi fin dal 2015, da quando la rassegna ha mosso i primi passi.

“Ci saranno molte novità quest’anno” informa Livia Santini, docente ravennate, anima della rassegna insieme ad un gruppo di gruppo di amici volontari.

“Abbiamo avuto conferme importanti per questa edizione che si protrarrà fino a maggio 2020. Dopo essere stati inviatati in Senato a raccontare e riflettere sulla positività della cultura all’interno dei Reparti, abbiamo ricevuto una serie di inviti presso alcuni convegni di rilevanza nazionale come best practice. Sarà così nostra cura portare l’esempio di Ravenna e del suo ospedale che si è aperto a fare cultura la domenica per sollevare i pazienti portando nomi di tutto rispetto del panorama culturale italiano, da Roberto Vecchioni a Stefano Benni, da Chiara Gamberale a Gessica Notaro e i prossimi incontri non finiranno di stupirci”.

Vito Mancuso, teologo e filosofo, ha insegnato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e l’Università degli Studi di Padova. È autore, tra gli altri libri, di L’anima e il suo destino (2007), La vita autentica (2009), Obbedienza e libertà (2012). Il suo pensiero è oggetto di una monografia uscita in Germania nel 2011 ( Essentials of Catholic Radicalism. An Introduction to the Lay Theology of Vito Mancuso). Per Garzanti ha pubblicato Io e Dio. Una guida dei perplessi (2011), Il principio passione (2013), Io amo. Piccola filosofia dell’amore (2014), Questa vita (2015), Dio e il suo destino (2015), Il coraggio di essere liberi (2016), Il bisogno di pensare (2017) e La via della bellezza (2018).