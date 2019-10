Porto di Ravenna, altro colpo di scena: annullata a Bologna la sospensione dei vertici di Autorità Portuale

Continuano i colpi di scena al Porto di Ravenna. È di queste ore, infatti, la notizia che il Tribunale del riesame di Bologna ha annullato questa mattina 28 ottobre il provvedimento sospensivo emesso dal Gip del Tribunale di Ravenna nei confronti dei vertici dell’Autorità Portuale di Ravenna. Il presidente di AP Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il direttore generale Fabio Maletti possono dunque tornare al loro posto e ad esercitare le loro funzioni alla guida dell’ente.

Le motivazioni del provvedimento del Tribunale del riesame di Bologna non sono ancora state rese note. Raggiunto al telefono, Daniele Rossi ha confermato ma non ha voluto commentare il nuovo annullamento: ha però annunciato una conferenza stampa per i prossimi giorni.

LA VICENDA



Ricordiamo che la prima ordinanza di sospensione dei vertici dell’Autorità Portuale di Ravenna in relazione alla vicenda della Berkan B – l’accusa è di inquinamento e disastro ambientale – era stata emessa il 9 settembre scorso da parte del Tribunale di Ravenna gettando nello sconcerto l’intero sistema portuale locale, anche perché si era entrati nella fase conclusiva dell’iter per il bando di gara per l’Hub Portuale.

Poi la stessa ordinanza era stata annullata il 19 settembre dal Gip per un vizio di forma: i vertici AP dovevano essere interrogati prima di ricevere l’atto interdittivo. L’interrogatorio si è svolto poi il 23 settembre. Ma ha dato esito negativo: i vertici di AP sono stati di nuovo messi fuori gioco il 25 settembre scorso.

Per un brevissimo frangente la prima volta e per un frangente un po’ più lungo la seconda volta, ai vertici di AP era subentrato come commissario straordinario Paolo Ferrecchi, altissimo funzionario regionale, nominato dal Mit e dalla ministra Paola De Micheli.

IL COMUNICATO UFFICIALE DI AP

Il Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato in data odierna la sospensione dei vertici dell’Autorità Portuale di Ravenna (del Presidente, Daniele Rossi, del Segretario Generale, Paolo Ferrandino e del Direttore Tecnico, Fabio Maletti), disposta dal GIP di Ravenna il 25 settembre scorso su richiesta della Procura di Ravenna. La sospensione era stata disposta nell’ambito di una indagine condotta dalla Procura di Ravenna per inquinamento ambientale a seguito dell’affondamento di un relitto di nave abbandonato nel porto di Ravenna da molti anni.

L’udienza avanti il Tribunale della Libertà si è svolta in contraddittorio fra il Pubblico Ministero di Ravenna Dottoressa Angela Scorza ed i difensori delle parti avvocati Sirotti e Cavallari del Foro di Bologna. Le motivazioni saranno pubblicate successivamente.

Il Presidente Rossi, ha dichiarato: “Avevo riposto grande fiducia nel Tribunale della Libertà e ne ho molto apprezzato l’analisi competente, professionale e tempestiva. Ora ci apprestiamo a riprendere subito il lavoro interrotto con la determinazione e l’entusiasmo di sempre”.