Raffica di controlli dei Carabinieri di Faenza: in tanti beccati ubriachi alla guida

I Carabinieri di Faenza hanno deferito in stato di libertà un faentino di 23 anni sorpreso in via Renaccio alla guida della propria Peugeot 308 in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche con tasso accertato pari a 1,01 g/l. La patente e l’autovettura gli sono state immediatamente ritirate.

In via vittime civili di guerra un 33enne lughese è stato invece fermato alla guida di una Renault Scenic in stato di alterazione psico-fisica con tasso pari a 1,15 g/l. La patente e il veicolo sono stati ritirati. Un faentino di 40 anni è stato poi sorpreso alla guida di una Renault Megane con tasso pari a 1,21 g/l. La patente è stata ritirata e la macchina restituita al legittimo proprietario.

A Castel Bolognese i militari della Stazione di Bagnara di Romagna hanno deferito per guida in stato di ebbrezza e mancato possesso dei documenti di circolazione e guida un 25enne rumeno alla guida della propria Volkswagen Golf con tasso alcolemico pari a 0,62 g/l. Non è stato possibile procedere al ritiro immediato della patente poiché, pur essendone in possesso, non l’aveva al seguito ed è stato denunciato.

Inoltre i militari del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato un 40enne rumeno che transitava in viale delle ceramiche e che, in ‘veste di camionista’, trasportava merce internazionale privo di documenti di autorizzazione: sanzionato.