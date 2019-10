Minacciò la compagna e i suoi familiari con un’ascia nel cervese: Gip dispone divieto di avvicinamento

Il Resto del Carlino, in data odierna (29 ottobre 2019), riporta gli aggiornamenti in seguito ad un grave fatto di cronaca registrato ai primi di ottobre nel cervese. Il Gip Andrea Galanti, infatti, ha disposto il divieto di avvicinare la donna come misura cautelare ad un uomo di 48 anni che, dopo aver minacciato di morte lei e la sua famiglia, era passato dalle parole ai fatti presentandosi fuori dal locale nel quale lavorava la compagna, brandendo un’ascia e affermando di voler eliminarla assieme ai familiari.

L’uomo, originario di Cesena, fortunatamente per le persone minacciate si ‘limitò’ a danneggiare l’auto della convivente e dei suoceri, finendo indagato per maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei figli minorenni. Ricordiamo che la procura aveva richiesto la misura del carcere per il 48enne ma, come già riportato, il Gip ha disposto il divieto di avvicinare la donna.

Il sindaco di Cervia, Luca Coffari, ha rilasciato il seguente commento sulla propria pagina Facebook:

“Prima di arrivare al peggio, rinnovo sempre l’appello a rivolgersi subito allo sportello antiviolenza #SeiDonna Cervia gestito da #LineaRosa.

Questa volta anche grazie ai #Carabinieri di #Cervia -#MilanoMarittima si è evitato il peggio, certo uno così… più che il divieto di avvicinamento forse meglio la custodia cautelare!”.