Brutto tempo e temperature più rigide di quelle alle quali siamo stati fin qui abituati: oggi, mercoledì 30 ottobre, è una di quelle giornate nelle quali non bisogna dimenticarsi l’ombrello.

Queste le previsioni meteo secondo il sito di Arpae Emilia Romagna: al mattino in pianura coperto con pioviggini e banchi di nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi coperto con pioviggini e banchi di nebbia; dalla sera coperto con pioviggini e banchi di nebbia. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 18 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 21 (rilievi) e 30 km/h (costa). Mare mosso.