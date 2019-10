‘Doping del tortellino’. Il GIP di Ravenna ha archiviato il procedimento penale contro Sara Errani

“Il GIP di Ravenna ha definitivamente archiviato il procedimento penale contro Sara Errani. Si chiude così una delle pagine più buie e vergognose nella storia dello sport italiano”: a darne notizia poche ore fa su Twitter è Giorgio Errani‏, padre della tennista di Massa Lombarda trovata positiva al ‘letrozolo’ nell’estate 2017 e per questo squalificata per dieci mesi.

La tennista romagnola si era difesa e aveva dato la colpa ad un tortellino contaminato preparato dalla madre per sbaglio. “Noi non sappiamo esattamente come sia successo. Quella del tortellino è l’unica opzione possibile perché abbiamo eliminato tutte le altre” aveva detto la Errani dopo la prima squalifica, affermando di “non essersi mai dopata e che sua madre assumeva il letrozolo dal 2012”.