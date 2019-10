Inaugurata questa mattina la mostra mercato dedicata al cioccolato in Piazza del Popolo a Ravenna

Taglio del nasto questa mattina, giovedì 31 ottobre in piazza del Popolo, per il Tour dei Cioccolatieri di ART & CIOCC®, che da oggi, fino a domenica 3 novembre animerà il centro storico di Ravenna.

Anche quest’anno alla grande festa del cioccolato artigianale si potranno degustare come sempre le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere.

In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage.