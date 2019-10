Ravenna, maxi tamponamento sulla Classicana: feriti una madre e un bambino, traffico bloccato

Oggi pomeriggio – giovedì 31 ottobre – sulla Classicana in direzione Alfonsine è avvenuto un tamponamento tra quattro veicoli nella zona dello svincolo Quadrifoglio, dove sono rimasti feriti una madre e il figlio di sette anni, per fortuna non gravemente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla Polizia Stradale, sono giunti anche la Municipale e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità, che al momento sta subendo disagi. Poco dopo il primo incidente infatti se ne è verificato un secondo a poche centinaia di metri, all’altezza dell’Italfrutta vicino allo svincolo per via Canala, di più lieve entità ma che ha contribuito a congestionare il traffico già provato dalla pioggia di queste ore.