Operazione “Scuole Sicure”. Controlli antidroga davanti agli istituti di scuola secondaria

Proseguono i controlli da parte degli agenti della polizia dell’Unione della Romagna Faentina, all’entrata e all’uscita degli studenti dagli istituti secondari. I controlli vengono eseguito, in maniera sistematica, sia con pattuglie in borghese che in uniforme un paio di volte alla settimana. Faenza infatti è una delle città individuate dal Viminale per partecipare al progetto che ha lo scopo di limitare la diffusione degli stupefacenti tra gli studenti delle scuole superiori

In quest’ultima settimana gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina hanno provveduto al controllo di una decina di studenti, al sequestro di 4 grammi di stupefacente e alla segnalazione di due studenti, uno maggiorenne e uno minore alla Prefettura come consumatori, perchè sorpresi con dello stupefacente davanti ai rispettivi istituti.

La polizia locale ha anche identificato, durante i controlli, alcuni giovani già segnalati per violazioni inerenti stupefacenti che stazionavano abitualmente all’uscita delle scuole pur non frequentando gli istituti.

Nei confronti di questi giovani saranno eseguiti controlli più approfonditi se verranno ancora sorpresi, senza alcun motivo, a stazionare davanti alle scuole mentre escono gli studenti.

Nei controlli poi sono incappati anche alcuni studenti minorenni che avevano “marinato le lezioni per fumarsi qualche canna in compagnia”. In questi casi gli studenti sono stati identificati e riconsegnati agli esercenti la patria potestà che sono stati informati delle cosa.

L’attività messa in essere dalla polizia locale manfreda è quella di un’azione di controllo semplice, basata sull’osservazione dei fatti e sulla presenza in loco. Non è un’attività investigativa complessa al fine di risalire alle fonti ed alle dinamiche del grande spaccio, ma un controllo immediato davanti alle scuole, al fine di dissuadere i ragazzi a recarsi in aula con stupefancenti e cercarne così di limitare il consumo tra gli stessi.

La presenza degli agenti, subito notata dagli studenti, ha avuto però, immediatamente delle risonanze altamente positive anche tra i genitori.

La presenza dei vigili infatti è un deterrente non solo contro gli spacciatori ma anche contro altri fenomeni come il bullismo e i furti all’esterno degli edifici scolastici ed è vista come elemento che contribuisce a rassicurare studenti e genitori.