Sotto la pioggia, sbanda e finisce contro un’altra auto: grave una 30enne

Questa mattina, alle 10.05, su via Dismanino 5 in zona Casemurate si è verificato un frontale tra due auto, una guidata da una 30enne e una da una coppia anziana. Pare che l’auto della giovane, forse per la pioggia, abbia sbandato invadendo la corsia opposta finendo contro l’auto della coppia. La giovane è rimasta gravemente ferita, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Muncipale per i rilievi di rito e per la regolazione della viabilità.