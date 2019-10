Un mese di eventi a Ravenna per dire BASTA alla violenza sulle donne: torna Una società per relazioni

Torna a Ravenna “Una società per relazioni”: dall’ 8 novembre al 9 dicembre si terrà la quinta edizione della rassegna contro la violenza sulle donne, in vista della giornata internazionale dedicata del 25 novembre. Appuntamenti di cinema, convegni, incontri, laboratori, musica e teatro serviranno per confrontarsi e riflettere sul tema, dando spazio alla condivisione e alla socialità.

Il filo conduttore di quest’anno è il “Coraggio e la determinazione delle donne, prendere posizione in contrasto con la passività che ci circonda” e il cartellone di eventi è a cura dell’ assessorato alle Politiche e cultura di genere e alla Pubblica istruzione guidato dall’assessora Ouidad Bakkali, in collaborazione con Villaggio globale, che fa da capofila, e con numerose altre associazioni, cooperative sociali e istituzioni locali.

“L’obiettivo – afferma l’assessora Bakkali – è quello di promuovere la cultura del rispetto e dei diritti delle donne contro ogni forma di discriminazione e di sensibilizzare su una tematica divenuta inquietante; il successo della rassegna ci rende soddisfatti del lavoro fatto perché le edizioni crescono con gli anni, sono attese e si radicano sul territorio. Per tutto questo ringrazio le numerose associazioni che contribuiscono al cartellone offrendo punti di vista e nuovi strumenti culturali”.

Quest’anno l’evento registra ben 26 appuntamenti e 24 sono le associazioni che hanno chiesto di partecipare.

Si parte venerdì 8 novembre, alle 21.30, al Mama’s club di via S. Mama 75, con “La trentaduesima ombra”, tratto da Ombre di un processo per femminicidio. Dalla parte di Giulia di Carla Baroncelli, Iacobelli editore, con Carla Baroncelli, giornalista e scrittrice. Legge Sandra Melandri di Linea Rosa, cuciono Stefania Pelloni, Simona Tartaull di Sartoria creativa; a cura di Mama’s club.

Sabato 9 novembre, alle 9 all’I.T.I.S.; alle 11 al Callegari; alle 15 al Parco 8 Marzo di Porto Fuori avrà luogo la performance itinerante Parole in transito. Per dire no alla violenza sulle donne. A cura di Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asja Lacis; alle 18 nella sala in via Garatoni 1 Spettacolo Progetto di legge per vietare alle donne di imparare a leggere Tratto dal libro di Sylvan Marechal (1801) dedicato a Olimpe De Gouges; a cura delle attrici del Teatro del Libero Labirinto; seguiranno aperitivo e la presentazione dei corsi sui sentimenti degli uomini e dinamiche di potere fra i generi. L’ingresso è gratuito; a cura di Psicologia Urbana Creativa, Teatro del libero labirinto.

Venerdì 15 novembre, alle 21, alla casa delle Donne in via Maggiore 120, Docufilm Le ragazze degli anni ’70 a Ravenna. Un viaggio attraverso il vissuto di nostre concittadine e le lotte per i diritti. Riprese e montaggio video Mauro Bosi; a cura di Asja Lacis.

Sabato 16 alle 11 nell’atrio della Stazione ferroviaria, in piazzale Farini, si terrà l’inaugurazione della mostra Come eri vestita? What were you wearing?; saranno esposte alcune storie di donne abusate e gli abiti che indossavano al momento della violenza; a cura di Linea Rosa. La mostra resterà allestita fino al 30 novembre.

Sabato 16 novembre, dalle 17 alle 19, nel Dock 61, in via Magazzini Posteriori 61, Laboratorio Educare alle differenze. Abbassa lo stereoTipo; evento gratuito a partire dai 14 anni: prenotazioni al numero 3491745484; alle 19.30 apericena; alle 20.30 Incontro pubblico su “Hate Speech e violenza in rete. Come promuovere una comunicazione libera e responsabile”; interverranno Michele Piga psicologo e formatore, Lisa Rossi avvocata Rete Lanford; a cura di Circolo Arci gay Ravenna e Circolo Arci Dock 61.

Lunedì 18 novembre alle 15 in sala Muratori biblioteca Classense, in via Baccarini 3, Convegno sul tema “La responsabilità dell’informazione nella narrazione della violenza maschile contro le donne. Il linguaggio giuridico e il linguaggio giornalistico”; interverranno Alessandra Pigliaru giornalista del Manifesto; Andrea Calice Sostituto procuratore della Repubblica – Tribunale di Tivoli, Giulia Blasi autrice; Paola Rizzi giornalista direttivo G.I.U.L.I.A; Sonia Lama avvocata Udi Ravenna; coordina Stefania Guglielmi avvocata Udi Nazionale; a cura di Udi Ravenna.

Giovedì 21 novembre alle 17.30 al centro Cisim, in viale Parini 48, a Lido Adriano, incontro pubblico su “Oltre i ruoli”, con l’illustratrice Kalina Muhova e l’associazione Canicola; presentazione del workshop Dalla parte delle bambine. Azioni e performance di cittadine/i di Lido Adriano; a cura di Libra Cooperativa sociale e Cisim Lido Adriano; seguirà buffet.

Venerdì 22 novembre alle 21.30 al Mama’s Club, in via S. Mama 75, presentazione del libro “Vita e morte di una femminista anarchica giapponese” di Francisco Soriano; dialoga con l’autore la docente Rossella Renzi; introduce la serata Domenico Gavella; a cura di Mama’s Club.

Sabato 23 novembre alle 21 al Teatro Rasi in via di Roma 39, Spettacolo teatrale “Alice Svegliati”,con la partecipazione di Sonia Devis e il maestro Mario Accardo; ingresso gratuito; a cura Danzarte a.s.d.

Domenica 24 novembre al mattino nella Casa Circondariale di Ravenna, Performance itinerante Parole in transito. Per dire no alla violenza sulle donne. Alle 11 in piazza Del Popolo, alle 17.30 nel centro commerciale Esp; in collaborazione con Linea Rosa e a cura di Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asja Lacis.

Lunedì 25 novembre alle 21 all’Almagià, in via dell’Almagià 50, lo Spettacolo musicale “Prenditi la vita che vuoi” a cura degli allievi di Officina della Musica. Brani eseguiti in band, set acustico, piano e voce, chitarra e voce; a cura di Linea Rosa e Allievi di Officina della Musica.

Martedì 26 novembre alle 21 all’Almagià, in via dell’Almagià 50, Lettura scenica “Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza”, di e con Cinzia Spanò; disegno e luci Giuliano Almerighi; tratto dallo spettacolo prodotto da Teatro dell’Elfo; a cura di Liberedonne Casa delle Donne.

Mercoledì 27 novembre alle 17.30, nella sala Buzzi, in via Berlinguer 11, Convegno “IO NO. Il dissenso delle donne nel cinema”; conversazione sul tema con Wilma Labate regista; Federica Iacobelli sceneggiatrice; Fabrizio Varesco regista; alle19.30 pausa conviviale; alle 20.30 approfondimenti per sequenze tratte da film di Wilma Abate; in chiusura un ricordo di Valentina Cortese; a cura di Femminile Maschile Plurale, Ravenna Cinema.

Mercoledì 27 novembre alle 18 al Caffè Letterario, in via Diaz 26, presentazione del libro “Se questo è amore. La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima” di Maria Dell’Anno, giurista, criminologa, scrittrice; brani di sentenze relativi a casi di violenza tratti dal libro Letti da socie di Fidapa; a cura di Linea Rosa e Fidapa.

Domenica 1 dicembre alle 10.30 nella Casa Delle Donne, in via Maggiore 120, Lettura ad alta voce per bambine e bambini La pioniera Lea Bendandi di e con Raffaella Radi; evento per bambine e bambini; a cura di Liberedonne Casa delle Donne.

Martedì 3 dicembre alle 20.30 in sala Buzzi in viale Berlinguer 11, Tavola rotonda Malefica. Come sfatare i luoghi comuni sulle donne. Confronto su discriminazioni professionali e personali nei vissuti delle donne; interverranno Antonella Mastrocola psichiatra, responsabile Centro Salute Mentale Ravenna; Cathy La Torre avvocata e attivista LGBTQ; Fatou Boro Lo presidente associazione di Donne Jappo; dialoga con le ospiti Rossella Floro Flores; a cura di Ditutticolori.

Venerdì 6 dicembre alle 21 in sala Corelli, in via Mariani 2 Concerto Coro e Coralità; Coro femminile La Gioia; direttrice Etsuko Ueda; pianoforte Mirko Maltoni; a cura Soroptimist International Club di Ravenna.

Lunedì 9 dicembre alle 21 all’Almagià, in via dell’Almagià 50, Spettacolo teatrale “Testo originale”; regia di Alessandra Cogoli e Simone Pentucci; ingresso gratuito; a cura di Quelli della recita.

E poi ancora

Proteggiamo le piccole donne

I diritti negati delle bambine nel mondo – incontri con le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado; a cura di Unicef, Fidapa, Dalla parte dei minori.

Storie di ogni genere

Percorsi per esplorare la tematica dell’identità e della violenza di genere con l’ausilio delle graphic novel; laboratorio rivolto a due classi dell’Istituto Callegari – Olivetti; tutor Michele Piga, psicologo; a cura di Muoviti Cooperativa Libra e Cnai.

Basta Poco per cambiare… a scuola – confronto in alcune classi degli Istituti statali Nullo Baldini e Callegari Olivetti sulla prevenzione della violenza di genere; visione del cortometraggio “Basta Poco”. Violenza sulle donne e stereotipi nel comportamento; confronto radiofonico fra ragazzi e ragazze sulla loro esperienza vissuta durante la realizzazione del cortometraggio Basta poco e del suo utilizzo didattico; tutor Riccarda Suprani; a cura di Cnai Ravenna, a cura di CNAI Ravenna, Muoviti, Istituto Callegari Olivetti e con la collaborazione di Ravegnana Radio.

Microfono Aperto – Progetto con le scuole e la città – speaker Corner, un’esperienza che permetterà a ragazze e ragazzi di esprimersi liberamente in merito ai temi del conflitto e della diversità. Confronto aperto con cittadini e cittadine, a cura di CittAttiva e Cooperativa sociale Villaggio Globale.

Le associazioni e realtà cittadine coinvolte:

Mama’club, Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asia Lacjs, Psicologia Urbana e Creativa, Linea Rosa, Circolo Arci Dock 61, Circolo Arci Gay Ravenna, UDI Ravenna, Libra cooperativa sociale, Danzarte a.s.d, Libere Donne Casa delle Donne, Femminile Maschile Plurale, Fidapa, Ditutticolori, Soroptimist International Club, Quelli della recita, Unicef, Dalla parte dei minori, Muoviti, Cnai Ravenna, Cooperativa Sociale Villaggio globale, Cittattiva.

Hanno collaborato: Teatro del Libero Labirinto, Cisim Lido Adriano, Allievi di Officina della Musica, Ravenna Cinema, Ravegnana Radio, Istituti Callegari-Olivetti.