Faenza, terribile scontro nella notte di Halloween: sei persone ferite, gravi una mamma e la sua bambina

Terribile scontro nella notte di Halloween. Verso le ore 20 di ieri, giovedì 31 ottobre, a Faenza in via Lugo all’incrocio con via Pana, due vetture sono venute a collisione in maniera frontale: una Lancia Musa che da Lugo procedeva in direzione Faenza, con a bordo quattro ragazzi, per cause ancora al vaglio da parte della Polizia Locale della Romagna faentina, nel probabile tentativo di girare a sinistra su via Pana si è scontrata con un’Audi A5 che procedeva nella direzione opposta con a bordo una donna di 35 anni e la figlia di 10.

Il violento impatto ha provocato sei feriti, i più gravi madre e figlia trasportate al Bufalini di Cesena con diversi traumi e un ragazzo a bordo della Lancia trasportato a Ravenna con codice di massima gravità, ma nessuno dei tre, pare, in pericolo di vita. Gli altri tre ragazzi sono stati invece trasportati verso gli ospedali di Lugo e Faenza con codici di minore gravità. Sul posto, oltre alla Polizia locale per i rilievi di legge, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto le persone rimaste incastrate all’interno delle auto distrutte, e il personale del 118 con 3 ambulanze e auto medica.