Alla Biblioteca Taroni di Bagnacavallo presentati i libri antichi

Un pubblico attento e interessato ha partecipato numeroso, sabato 26 ottobre, al secondo appuntamento con le Giornate di patrimonio promosse dal Comune di Bagnacavallo. In una gremita sala didattica del centro culturale Le Cappuccine è stato presentato il patrimonio di incunaboli del Fondo Antico, Manoscritti e Rari della Biblioteca Taroni e in particolare il completamento della loro catalogazione nella banca dati internazionale Material Evidence in Incunabula (Mei).

A presentare il progetto, dopo i saluti del sindaco Eleonora Proni, è stata Federica Fabbri, consulente della Biblioteca Taroni che si è occupata dello studio e della catalogazione degli incunaboli. Sono poi intervenuti Cristina Dondi, segretario scientifico del Consortium of European Research Libraries (Cerl) di Londra e ideatrice del Mei, Paolo Tinti, professore di Bibliografia, Biblioteconomia, Storia del libro e delle biblioteche presso l’Università degli Studi di Bologna e Antonella Salvi dell’Ibc Emilia-Romagna. Il pomeriggio si è concluso con una coinvolgente dimostrazione di restauro di un incunabolo a cura di Roberta Stanzani e Silvia Bondi del Laboratorio di restauro e conservazione Formula Servizi di Forlì.

«Le tante persone presenti hanno dimostrato il grande interesse che il libro antico a stampa è in grado di suscitare pur trattandosi di un bene che, per sua stessa natura, non è normalmente esposto al pubblico – commenta Federica Fabbri, consulente della Taroni per il Fondo Antico. – Questi libri raccontano e trasmettono un pezzo di storia di Bagnacavallo e dell’istituzione che oggi li custodisce. L’alto valore storico, bibliografico e artistico che caratterizza gli incunaboli della Biblioteca Taroni imponeva uno studio sistematico e accurato come quello che è stato condotto.»

Gli appuntamenti con le Giornate di patrimonio proseguiranno mercoledì 6 novembre alle 20.30, sempre nella sala didattica del centro culturale Le Cappuccine, con La Madonna del Patrocinio e Bagnacavallo, conferenza a cura del direttore del Museo Civico delle Cappuccine Diego Galizzi sulle vicende storiche che portarono il dipinto di Albrecht Dürer da Bagnacavallo alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, in attesa del suo temporaneo ritorno previsto per il 14 dicembre nell’ambito della mostra Albrecht Dürer – Il privilegio dell’inquietudine.

