Studiare o lavorare in Australia, un incontro all’Informagiovani di Ravenna

Informagiovani Ravenna, nell’ambito del ciclo di incontri “Should I stay or should I go” organizza un gruppo di orientamento riguardante le novità sulle opportunità di studio e lavoro in Australia. Interverranno gli amici di Go Study Australia – Italia, associazione che offre supporto completo per studiare e lavorare nella terra dei canguri. L’incontro si terrà mercoledì 6 novembre alle 16 all’Informagiovani di Ravenna, Palazzo Rasponi, ingresso via Luca Longhi 9. Per iscriversi collegarsi a http://bit.ly/34gtVcF