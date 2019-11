La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Bagnacavallo

La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate sarà celebrata a Bagnacavallo lunedì 4 novembre con un’iniziativa per la pace in commemorazione dei Caduti di tutte le guerre promossa dall’Amministrazione comunale. Alle 10 sarà celebrata una messa in suffragio dei Caduti e dei Bagnacavallesi dichiarati dispersi in tutte le guerre presso il Sacrario dei Caduti, in via Garibaldi. Al termine della funzione religiosa si formerà un corteo diretto in piazza della Libertà, dove alle 10.45 presso il monumento ai Caduti sarà deposta una corona e si terrà il saluto del sindaco Eleonora Proni.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con: associazioni nazionali Combattenti e Reduci, Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Mutilati e Invalidi di Guerra, Partigiani d’Italia, Alpini; Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e Croce Rossa Italiana.

Il giorno prima, domenica 3 novembre, un’iniziativa commemorativa si tiene nella frazione di Rossetta, promossa dal Consiglio di Zona e dall’Anpi di Rossetta e dai Comuni di Bagnacavallo e Fusignano. La cerimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre prenderà il via alle 10.30 da piazza Don Babini, dove si formerà un corteo per la deposizione di corone al monumento ai Caduti. Alla cerimonia saranno presenti per il Comune di Fusignano l’assessore Andrea Minguzzi e per il Comune di Bagnacavallo l’assessore Caterina Corzani. Alle 11 sarà celebrata una messa in memoria dei Caduti.