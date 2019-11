Allerta meteo gialla per forte vento in tutto il Comune di Cervia fino alle 24 di martedì 5 novembre

L’ufficio regionale di protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla fino alle 24 di martedì 5 novembre per vento. In particolare nella giornata di oggi, lunedì 4 novembre, il tempo sarà inizialmente stabile con venti forti sud-occidentali sulle aree di crinale, con intensità media compresa tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno a 80/90 Km/h.

Si segnala inoltre che sulle aree collinari romagnole saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. La ventilazione sarà in attenuazione durante la giornata di martedì 5.

Dalla sera di lunedì 4 l’avvicinamento di un sistema perturbato determinerà precipitazioni sul crinale appenninico che proseguiranno intensificandosi ed estendendosi nella giornata di martedì 5 novembre al resto della regione. I fenomeni sul crinale appenninico potranno assumere carattere di rovescio o temporale localmente intensi e persistenti. Fenomeni in attenuazione nelle 48 ore.

Da qui è possibile leggere l’allerta meteo completa.

Dal Comune invitano a seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel piano comunale di protezione civile e nell’ordinanza del sindaco n.9/2017 consultabili sul sito http://protezionecivile.comunecervia.it/