Carabinieri di Cervia. Gira tranquillamente su un’auto sequestrata: nei guai un forlivese

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno denunciato 6 persone e contestato 10 violazioni al codice della strada.

In particolare un forlivese è stato deferito per ‘sottrazione di cose sottoposte a sequestro’ e false attestazioni a pubblico ufficiale: l’uomo è stato infatti fermato durante un posto di controllo alla guida di un autoveicolo sottoposto a misura ablativa. Ha inoltre fornito ai militari false generalità per non incorrere nella contestazione delle violazioni. Al termine degli accertamenti i militari hanno sottoposto il veicolo a un nuovo provvedimento di sequestro.

Inoltre, nel corso dei controlli serali, 5 persone sono state colte alla guida in stato di ebrezza. Oltre al deferimento in stato di libertà è scattato, nei confronti degli automobilisti, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.