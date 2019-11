Ravenna. Aggressioni ricorrenti di un pittbul maltenuto. Donati (LpRa): necessari interventi correttivi e di prevenzione

La polizia municipale di Ravenna ha ricevuto ripetute segnalazioni sui comportamenti aggressivi di un pitbull, mal gestito o incustodito, e si presume anche maltrattato dal suo proprietario. Le ha effettuate la persona proprietaria di un altro cane, di media taglia, che ha subìto diversi attacchi, preoccupata che, oltre al suo o ad altri cani, possano essere aggredite anche persone non in grado di difendersi – dichiara Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna, nel Consiglio del Centro Urbano.

Donati riferisce di diversi episodi avvenuti nella zona del Consiglio territoriale Centro urbano che da via Vicoli arriva a via Codronchi, specialmente nei pressi dei parchi pubblici, molto frequentati da bambini e da anziani.

Gli episodi oggetto di puntuali e formali notifiche alle varie forze dell’ordine sono avvenuti il 2 giugno 2017, nei pressi del parco in fondo a via Vicoli, col molossoide senza guinzaglio e a distanza dal proprietario, il quale ha poi ha reagito con virulenza alle rimostranze; il 14 luglio 2017, all’inizio di via Vicoli, col cane in libera uscita da un cortile condominiale e il proprietario sceso in strada alle urla dei presenti, successivamente identificato dalle forze dell’ordine; il 24 ottobre 2019, all’altezza del parco retrostante il discount di via Lercaro, sempre col cane senza guinzaglio. In questa occasione è stato informato anche l’ufficio comunale Diritti degli animali.

Donati ricorda che l’ordinanza emessa il 6 agosto 2013 dal Ministro della Salute per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, ha disposto che il proprietario e il detentore di un cane utilizzino sempre, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il guinzaglio di misura non superiore a m 1,50, portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o dietro richiesta delle autorità competenti. Inoltre, ha istituito percorsi formativi, col rilascio di un patentino, per i proprietari di cani, organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, il cui responsabile scientifico è scelto tra i medici veterinari esperti in comportamento animale. “A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio – è scritto nell’ordinanza – i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono quali proprietari di cani hanno l’obbligo, a loro carico, di svolgere i percorsi formativi”.

Il caso e i nominativi in causa sono ben conosciuti, nel Comune di Ravenna, dalla polizia locale e dall’ufficio Diritti degli animali, da ultimo tramite le mail loro indirizzate il 24 ottobre scorso, rispettivamente alle ore 23:25 e 23: 28, dalla persona il cui cane è vittima delle ripetute aggressioni.

Il capogruppo di Lista per Ravenna, nel Consiglio del Centro Urbano, ha quindi deciso di presentare un’istanza al presidente del Consiglio territoriale Centro urbano affinché, a norma dell’art. 45 del regolamento di tali Consigli, consulti formalmente gli uffici e/o gli organi dell’Amministrazione comunale aventi competenza nella materia in questione affinché: da un lato, sia imposto al proprietario del pitbull aggressore di svolgere i dovuti percorsi informativi, o altrimenti l’animale gli sia sottratto; dall’altro, si vigili sui suoi comportamenti, affinché, violando l’art. 18 comma 4 del regolamento comunale per il benessere degli animali (“nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico, è obbligatoria la conduzione dei cani al guinzaglio…nei pubblici esercizi e sui mezzi di trasporto pubblico devono essere condotti con guinzaglio e museruola”), gli siano imposte le prescritte sanzioni.