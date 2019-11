Ravenna. E’ ai domiciliari, ma spaccia consegnando cocaina in taxi: 25enne in arresto

Come riporta una nota dell’Ansa, Un 25enne di origine somala e residente a Ravenna è stato arrestato dai carabinieri a Imola, nel Bolognese, per possesso di droga (in tutto circa 40 grammi di cocaina) ed evasione: pur essendo agli arresti domiciliari, il ragazzo continuava infatti a spacciare anche utilizzando taxi per spostarsi e consegnare le dosi ai clienti. Quando è stato beccato era a proprio a bordo di un taxi con le insegne della città di Ravenna, fermato per un controllo stradale ieri mattina lungo la strada statale Selice.

Identificato il passeggero, i Carabinieri hanno scoperto che fino a gennaio 2020 il 25enne si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari per una condanna emessa lo scorso luglio. Aveva inoltre addosso 10 grammi di cocaina, nascosti nelle meutande, e un’altra trentina sono stati trovati nella sua abitazione di Ravenna, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Un’ipotesi è che lo spacciatore avesse deciso di usare un taxi per non dare nell’occhio. L’autista del taxi era all’oscuro dei suoi traffici illeciti.