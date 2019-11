Come annunciato, è stato riaperto nel primo pomeriggio di oggi, 4 novembre 2019, il Ponte Assi, lungo via Ravegnana.

L’intervento di ripristino tecnologico e risanamento strutturale del manufatto tra i fiumi Montone e Ronco, iniziato il 4 marzo scorso, ha richiesto un investimento di 700mila euro da parte del Comune di Ravenna ed è stato necessario per la messa in sicurezza del manufatto e quindi per l’incolumità pubblica.

Il progetto ha comportato la realizzazione di interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale dell’impalcato per ristabilire la funzionalità dello stesso e togliere le limitazioni di portata a 40 tonnellate.

A completamento dell’opera sono stati rifatti il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la ripavimentazione stradale e sono stati sostituiti i guard-rail.

Con la riapertura del ponte Assi verrà ripristinato il divieto di svolta a sinistra provenendo dal ponte di via Cella in direzione statale 16 Adriatica.

Foto 3 di 5