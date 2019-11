Ravenna, traffico di batterie dai ripetitori nazionali. Polstrada: pericolo per Italia in caso calamità

Come riporta una nota dell’Ansa, un gruppo di uomini rubava e rivendeva batterie a tampone asportate dai ripetitori di segnale delle più importanti compagnie telefoniche (Vodafone, Wind Tre e Tim), rischiando di mettere fuori uso le reti telefoniche di estese zone e creando oltre a disagi per gli utenti, anche rischi per la sicurezza del Paese in caso di calamità. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Cremona e del Distaccamento di Crema, dopo aver fermato un autocarro di una ditta di commercio e recupero rifiuti di Ravenna con un carico di accumulatori rubati da ponti radio nel Milanese e nel Bresciano, hanno eseguito, su richiesta del Pm bresciano Fabio Salamone, quattro ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere, una ai domiciliari) emesse dal gip Giulia Costantino: si tratta dell’autore materiale dei furti, dei ricettatori, residenti nel campo nomadi di Brescia, e del compratore finale di Ravenna. Tutte le batterie recuperate sono state restituite alle società telefoniche.