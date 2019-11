Casola Valsenio. Completato l’ampliamento dell’accesso allo stabilimento Saint Gobain

I lavori di ampliamento della Via Senio, affidati alla Ditta Alpi Fabrizio Sas di Faenza, per un importo di circa € 50.000, finanziati dalla Saint Gobain e dal Comune di Casola Valsenio, si sono conclusi alla fine dell’agosto scorso.

Contemporaneamente, la Saint Gobain ha attuato un intervento di manutenzione straordinaria sul piazzale dove sostano gli automezzi in attesa di carico e scarico, rifacendo il manto di asfalto e ridisegnando le aree parcheggio per renderle più funzionali.

Sono state realizzate nei giorni scorsi le nuove recinzioni a protezione delle proprietà confinanti con la strada e la segnaletica orizzontale e verticale.