Ragazzino evade dai domiciliari per incontrare la fidanzata: arrestato dai Carabinieri di Faenza

Un faentino di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Faenza poiché evaso dagli arresti domiciliari. Il giovanissimo è stato tradito dalla voglia di incontrare la propria fidanzata ed è stato arrestato per evasione dai Carabinieri del Norm della Compagnia manfreda.

Gli agenti si sono imbattuti nel ragazzino vicino alla Coop di via Fornarina. Sul marciapiede che scorre lungo un palazzo i Carabinieri hanno notato un ragazzino che parlava con un’altra ragazza e, appena si avvicinati al primo, questi con atteggiamento sospetto ha indossato il cappuccio della felpa per non farsi riconoscere. I Carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno inseguito per assicurarsi che, il ragazzo appena incontrato. corrispondesse a quello soggetto a misura.

Mentre il ragazzo cercava di entrare nell’abitazione è stato fermato sulla soglia della porta dagli agenti che hanno provveduto ad arrestare il 22enne per il reato di evasione dopo aver sentito il pm di turno Dott.ssa Ciriello. Sia lui che la ragazza confermavano il fatto che lui era uscito di casa per parlare con la ragazza. L’arresto è stato convalidato e sottoposto agli arresti domiciliari dal gip Dott.ssa Cecilia Calandra. L’udienza è stata rinviata al 7 novembre.