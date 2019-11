Sciopero dei benzinai sulle autostrade dal 6 all’8 novembre: ecco dove sarà garantito il servizio

Ecco la lista dei distributori di carburante, disponibile anche on line sul portale della Regione Emilia-Romagna, aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto per i giorni dal 6 all’8 novembre 2019.

Nel ravennate, l’impianto che garantirà il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 6 di mercoledì 6 novembre alle ore 6 di venerdì 8 novembre, è quello sulla A14 di Santerno Ovest, nel comune di Solarolo.