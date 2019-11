Ubriaco alla guida, quando vede la Polizia fa inversione: denunciato un 29enne a Ravenna

L’altra notte una Volante della Polizia di Ravenna, mentre effettuava un posto di controllo in via Romea, si è accorta che, in lontananza, una Audi A4 Station Wagon, accortasi della presenza degli agenti, ha effettuato un’inversione di marcia. I poliziotti hanno quindi inseguito l’auto, che è stata fermata poco dopo.

Il due occupanti sono stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso anche in considerazione del fatto che il conducente, 29enne cittadino albanese residente a Ravenna, era palesemente ubriaco. L’Alcoltest ha dato infatti esito positivo (1,19 g/litro). Il 29enne è stato così denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di guida in stato di ebbrezza.