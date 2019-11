Fiori e messaggi di cordoglio al comando di Ravenna per i tre Vigili del Fuoco morti ad Alessandria

Si susseguono in tutta Italia gesti di cordoglio verso il corpo dei Vigili del Fuoco dopo la tragedia di Quargnento, in provincia di Alessandria, dove, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre, hanno trovato la morte tre vigili del fuoco, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, in seguito al crollo di una cascina ottocentesca.

Al Comando provinciale di Ravenna in Viale Pertini è stato recapitato un mazzo di fiori, inviato dagli operatori della Pubblica Assistenza. Nel biglietto, scritto a penna, poche parole per esprimere solidale vicinanza: “Da parte di alcuni autisti di ambulanza, infermieri e operatori di centrale della Pubblica Assistenza di Ravenna, con tutto il nostro cuore. Vi siamo vicini”.

“Questo gesto di vicinanza e affetto ci riempie il cuore – ha commentato il comandante dei Vigili del fuoco di Ravenna, Ermanno Andriotto -. Sono momenti particolari, di dolore e di commozione. C’è stata molta solidarietà da parte di tutti i vertici delle istituzioni cittadine e delle Forze dell’Ordine”.

“Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della cerimonia per il trentennale della morte di Zaccagnini, mi ha rivolto personalmente parole di condoglianze per il lutto che ha colpito il corpo dei Vigili del Fuoco” – prosegue Andriotto.

“Noi amiamo il nostro lavoro e siamo consapevoli che si tratta di un lavoro particolare e in questi momenti difficili ci fa piacere la vicinanza della gente e delle istituzioni” conclude il Comandante, ringraziando sia i cittadini che le istituzioni.