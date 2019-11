Terminati i lavori di manutenzione straordinaria al centro culturale Giovanni Spadolini di Casola Valsenio

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del Centro culturale “Giovanni Spadolini” (Vecchi Magazzini) di Casola Valsenio, locale dedicato alla cultura e all’intrattenimento; lavori che lo hanno reso nuovamente fruibile per attività di pubblico spettacolo in base alla normativa vigente.

I lavori prevedevano nuove poltroncine in platea, la revisione degli impianti, un nuovo ingresso, il nuovo controsoffitto, nuovi servizi igienici senza barriere architettoniche e l’installazione di un proiettore per spettacoli e presentazioni.

Il rinnovato Centro culturale “Giovanni Spadolini” continuerà ad essere anche sede dell’Associazione culturale “Teatro Sonoro”, e luogo di produzione e di rappresentazione dei concerti, spettacoli musicali-teatrali realizzati dall’Associazione.