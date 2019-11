Ravenna, in arresto una coppia di spacciatori di cocaina, colti sul fatto

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno tratto in arresto una coppia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, 36enne, originario della Tunisia era già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Via Alberoni hanno monitorato l’appartamento del 36enne e tenuto d’occhio chi lo frequentava, individuando una donna sudamericana che più volte al giorno faceva visita allo spacciatore. Dopo aver assistito all’ennesimo ingresso della complice, hanno deciso di irrompere nella casa del pusher sorprendendo la donna in possesso di 2,5 gr di cocaina e l’uomo di 4 gr. della stessa sostanza nonché rinvenendo a casa un bilancino di precisione e materiale per il frazionamento e il confezionamento delle dosi. In base a quanto accertato i militari hanno così dichiarato la coppia in stato di arresto. Al termine del processo direttissimo, con la convalida, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto per l’uomo il ripristino della misura domiciliare mentre per la donna, con la richiesta dei termini a difesa, ha fissato una nuova udienza.