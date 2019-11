Sant’Agata, incendio in un edificio sulla San Vitale: circolazione dirottata su strade locali

Come riporta la Polizia Locale della Bassa Romagna poco prima delle 17 di oggi, venerdì 8 novembre, a causa di un incendio in un edificio a Sant’Agata sul Santerno sulla via San Vitale, la circolazione veicolare è dirottata su strade locali, con rallentamenti e code. Sul posto, oltre alla Polizia Locale della Bassa Romagna per gestire la viabilità, anche i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per domare il rogo, del quale al momento non si conoscono ancora con certezza le cause.