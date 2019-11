Lugo. La cooperativa sociale Cials in una pubblicazione di quasi 40 anni al servizio dei disabili

Sabato 9 novembre alle 9, presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, la cooperativa sociale Cials presenta la pubblicazione Inclusione sociale e territorio: esperienze e prospettive, un modo per raccontare i suoi quasi 40 anni di attività rivolta alle persone disabili e svolta nel territorio lughese.

“Con questa piccola iniziativa – dichiara la presidente Romina Maresi – desideriamo non solo raccontare il passato della cooperativa, ma vogliamo tracciare anche i progetti futuri di Cials alla luce della prossima integrazione con la cooperativa San Vitale e lo facciamo proprio a Lugo, nella comunità in cui questa cooperativa ha costruito i suoi legami e in cui vuole proseguire la sua storia di solidarietà e vicinanza alle persone più fragili”.

All’evento parteciperanno il vice sindaco di Lugo Pasquale Montalti, Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna e Flavio Delbono, professore ordinario di Economia Politica dell’Università di Bologna, che terrà un intervento intitolato Le comunità nella nuova geografia dei mercati.