Trigone preso a bastonate a Casalborsetti: denunciato il responsabile dei maltrattamenti

La polizia locale, a conclusione di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ha denunciato un 57enne residente nella provincia di Modena come autore degli atti di maltrattamento commessi, lo scorso 26 agosto, a Casalborsetti, ai danni di un esemplare di trigone.

L’uomo, che si trovava in villeggiatura a Ravenna, è stato individuato grazie alle testimonianze dei bagnanti presenti all’epoca dei fatti e allo sviluppo investigativo dei pochi, ma decisivi, elementi raccolti.

LA VICENDA

lo scorso 26 agosto sulla spiaggia di Casalborsetti il turista prese a bastonate un esemplare di trigone viola, che si era avvicinato al bagnasciuga per partorire.

Solo grazie alla sensibilità di altri bagnanti, intervenuti fermando l’uomo e chiamando la Forestale, fu impedita l’uccisione efferata dell’animale.

“L’animale è stato gravemente ferito – aveva spiegato la volontaria del Cestha a Marina di Ravenna che lo curò, ricordando che “i trigoni non vanno disturbati e se viene avvistato vicino a riva è consigliato allontanarsi e lasciare che l’animale compia le sue attività, accoppiamento o riproduzione. Appena terminate ritornerà a largo. Sono animali sono dotati di aculeo sulla coda che può provocare fastidiose punture nelle persone. Ma l’animale può utilizzare l’aculeo per difendersi solo se avverte pericolo o viene toccato. Vietato ‘spiaggiare’ forzatamente l’esemplare. Solo nel caso in cui un’onda lunga porti l’animale a essere fuori dall’acqua lo si può aiutare a tornare immerso con l’aiuto di un piccolo bastone”.