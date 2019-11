Giornata formativa dell’Associazione nazionale carabinieri alla Casa Matha di Ravenna

Nella mattinata odierna, presso l’aula magna della Casa Matha, la Dottoressa Cristina D’Aniello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna e il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Andrea Giacomini, hanno tenuto a 60 volontari del Gruppo di Volontari dell’ANC di Ravenna, due lezioni dirette oltre che alla specifica formazione dei nuovi volontari, all’aggiornamento professionale degli altri volontari.

In particolare la Dottoressa D’Aniello, socia benemerita dell’ANC, ha intrattenuto i volontari sulle seguenti tematiche di specifico interesse: “status giuridico del volontario: incaricato di un pubblico servizio derivante dalla convenzione col Comune di Ravenna considerate le modifiche della legge n. 77/2019 – situazioni critiche, sotto l’aspetto giuridico, che possono coinvolgere i volontari, identificazione delle persone – obbligo di intervento, arresto obbligatorio e facoltativo – viabilità – minaccia, oltraggio al volontario? Comportamento del volontario in presenza di danneggiamento, accattonaggio, venditori ambulanti, azioni di deterioramento del bene pubblico, urinare in pubblico…”.

Inoltre, il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Andrea Giacomini ha aggiornato i volontari su:” Il concetto di sicurezza urbana, ruolo specifico dei volontari, la prevenzione situazionale, individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari nell’espletamento dei servizi quotidiani. Nuovi progetti si sicurezza integrata”.

La formazione, pertanto, è stata orientata non solo all’aspetto giuridico, ma anche all’aspetto psicologico e pratico. I volontari hanno seguito le lezioni interagendo attivamente con i formatori, ponendo domande e portando casi da discutere.

“La formazione continua – secondo il presidente Isidoro Mimmi – è essenziale per fornire e aggiornare le conoscenze e i principali strumenti per ascoltare e assistere i cittadini durante i servizi che i volontari ANC, da circa quattro anni, svolgono in convenzione col Comune di Ravenna, nel centro urbano, in occasione di grandi eventi, manifestazioni pubbliche e davanti a quattro scuole. La missione del Gruppo di Volontari ANC risponde all’esigenza di attuare iniziative di “cittadinanza attiva”, finalizzate alla pianificazione e alla realizzazione di servizi di “prossimità” che incentivino il contatto con i cittadini, così da ridurre, per quanto possibile, il senso di insicurezza percepita, ponendo in essere una forte e decisa azione di prevenzione nei confronti di comportamenti incivili e di malcostume”.

“Per gli aspiranti volontari ANC – aggiunge Mimmi – è stato programmato per metà gennaio 2020 il corso di formazione teorico-pratica per i nuovi volontari dell’Associazione, i quali oltre ad essere Carabinieri in congedo con collaudata esperienza, sono anche semplici cittadini maggiorenni generosi nel dedicare tempo, passione, entusiasmo per la gente e con la gente”.

Il Vice Sindaco Eugenio Fusignani, il Comandante Provinciale Col Roberto De Cinti e il Presidente e Coordinatore Provinciale delle Anc, Isidoro Mimmi, esprimono “vivi ringraziamenti alla Dottoressa D’Aniello e al Comandante Giacomini per la vicinanza e la fattiva collaborazione fornita all’Associazione Nazionale Carabinieri e al Gruppo di Volontariato, mettendo a disposizione dei volontari le proprie competenze”.

“Mi preme sottolineare – ha detto successivamente Fusignani – l’importanza delle attività di volontariato svolte dall’Anc, in grado di fornire, nel pieno rispetto di ruoli e competenze, una collaborazione preziosa e di notevole professionalità arricchita da una formazione di alto livello come quella della giornata odierna con aggiornamenti e approfondimenti continui a vantaggio di tutta la comunità”.