Lugo. Vede la Polizia e fa inversione, ma lo rintracciano: in auto aveva coltello e frangivetro

Servizio straordinario di controllo a Lugo e Bagnacavallo: ha preso parte all’attività preventiva il personale del Commissariato di P.S. di Lugo oltre a quello del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna” di Bologna. Nel corso del servizio, durante il quale sono state identificate complessivamente 58 persone – di cui 12 risultate con precedenti penali e di polizia – e controllati 18 veicoli, i poliziotti si sono accorti del conducente di un’autovettura che alla vista delle auto della Polizia cercava di effettuare inversione di marcia per allontanarsi.

Gli agenti hanno raggiunto l’auto e dopo averne identificato il conducente – un 33enne residente a Lugo – hanno eseguito una perquisizione del mezzo che ha portato al rinvenimento e al sequestro di un coltello da cucina con lama di 9 centimetri e due martelli frangivetro. Il 33enne, che non ha saputo giustificare il possesso di tali strumenti, è stato condotto negli uffici del Commissariato di Lugo dove è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.